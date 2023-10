Forza Italia: Tajani, continuiamo ad essere protagonisti della vita politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la giornata di ieri abbiamo dimostrato di essere una grande forza politica, che non abbiamo perso l'entusiasmo che ha sempre caratterizzato il nostro impegno politico e che continueremo ad essere quella grande forza liberale, riformista, garantista, cristiana, europeista e atlantista che vuol essere protagonista della vita politica italiana. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, aprendo i lavori della seconda giornata della convention di Forza Italia a Paestum. "Ci stiamo caratterizzando per i contenuti delle nostre battaglie politiche, le idee forti che offriremo agli italiani nei prossimi mesi in occasione delle campagne elettorali che abbiamo di fronte, le metteremo sul tavolo del governo per far capire a tutti che c'è una grande forza liberale, riformista, garantista, cristiana, europeista e atlantista che vuol essere protagonista della vita politica italiana, ed essere sempre e comunque la forza di ogni singolo cittadino", ha aggiunto. (Rin)