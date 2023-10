Governo: Prandini (Coldiretti), occorre programmare ciò che serve alle attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo di legislatura è fondamentale per dare continuità alle politiche che necessitano, in termini di riforme, al nostro Paese, altrimenti continueremo esclusivamente a parlare di emergenze e non saremo in grado di programmare ciò che serve alle attività produttive. Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo nel corso della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Finalmente abbiamo possibilità di avere un governo di legislatura che duri cinque anni, e con una prospettiva di poterne durare altri cinque. Ciò diventa fondamentale non per una questione di mera simpatia, ma perché se non diamo continuità alle riforme di cui necessita il nostro Paese noi continueremo esclusivamente a parlare di emergenze e non saremo in grado di programmare ciò che serve alle attività produttive. Plaudo al fatto che si sia avuto il coraggio di rimettere in discussione il Pnrr con la possibilità di spostare risorse. Com'era impostato precedentemente, parte di esse non avremmo potuto utilizzarle. È anche fondamentale avere una strategia che dia risposte concrete ai bisogni di chi vuol crescere dando offerta occupazionale e vuole essere protagonista sui mercati internazionali", ha aggiunto. (Rin)