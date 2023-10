Export: Prandini (Coldiretti), non si può delegare internazionalizzazione alle singole regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un tema che deve essere riportato al centro dell'attenzione che è quello dell'internazionalizzazione: non è possibile delegare le singole regioni a rappresentare le filiere produttive, noi dobbiamo vendere l'italianità. Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo nel corso della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "C'è un ruolo strategico che il ministero degli Esteri può rappresentare, attraverso un'agenzia specializzata che apra le porte nel mondo e crei le condizioni per la presenza delle nostre eccellenze nei mercati a livello globale. Questo significa crescere in modo esponenziale su mercati esteri. Questo significa creare valore economico", ha proseguito, ricordando che oggi in Italia ci sono 120 miliardi di euro di "italian sounding" e 60 miliardi di veri prodotti agroalimentari. "Da qua a al 2030 ci aspettiamo di esportare 120 miliardi di vero prodotto agroalimentare italiano, se saremo in grado di fare quelle riforme che ci facciano recuperare competitività. Governi che durano un anno queste riforme non sono in grado di farle, e ciò significa perdere grandi opportunità di sviluppo e di crescita", ha aggiunto. (Rin)