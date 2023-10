Agroalimentare: Nevi (FI), settore sempre più strategico per crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei settori strategici del nostro Paese resta quello agroalimentare, basta misurare i nostri dati nel mondo. Questo è un comparto strategico per lo sviluppo della nostra industria. Nella passata legislatura ho vissuto una evoluzione sul tema, culminata con un’attenzione sempre maggiore alle dinamiche di questo settore. È aumentata la sensibilità a livello governativo anche grazie a Forza Italia e alle battaglie del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, in Italia e nel Parlamento europeo". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, durante la seconda giornata della convention di Forza Italia, in corso a Paestum. "Siamo convinti che per avere un ambiente più sano, servono più agricoltori. Stiamo spingendo per l’internalizzazione delle tematiche dell’agroalimentare anche come leva strategica per la pace o come lotta al cambiamento climatico con l’utilizzo delle biotecnologie - ha continuato il parlamentare -. Stiamo lavorando molto al sostengo di questo comparto e al sostegno della crescita economica del Paese in generale. Il confronto di oggi con il territorio, con Coldiretti, con tutte le associazioni di categoria e con i vari interlocutori è fondamentale per migliorare l’azione politica di Forza Italia al governo".(Rin)