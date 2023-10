Agroalimentare: Tajani, difendiamo la dieta mediterranea, norme inique penalizzano nostre produzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario difendere a livello europeo la dieta mediterranea, perché fa bene alla salute e perché non possiamo accettare, anche in un sistema di libero mercato, la concorrenza sleale fatta di norme inique che penalizzano le nostre produzioni. Lo ha dichiarato il ministro egli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al panel "Sulla via della crescita: internazionalizzazione ex export nel settore agroalimentare", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Faremo di tutto per difendere il nostro modello culturale, perché il nostro modo di mangiare è anche difendere la nostra identità e modo di vivere. L'Europa non è un mondo fatto a dimensione di qualche burocrate a Bruxelles. È un insieme di identità e culture che trovano la sintesi, ma non si può imporre un unico modello. Siamo contro il 'nutriscore' e favorevoli a un 'nutrinform'. I cittadini devono sapere cosa mangiano, ma anche essere liberi nelle scelte", ha aggiunto. (Rin)