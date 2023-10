Credito: Patuelli (Abi), investimenti in capitali di rischio sono i più tassati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nei capitali di rischio sono quelli più tassati in Italia e, dato che i capitali si muovono, chi tassa di più gli investimenti sulle attività produttive riceve meno flussi d'investimento non solo stranieri, ma anche italiani. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenendo al panel "Tutelare il risparmio, sostenere le imprese", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "C'è un grande equivoco ripetuto tutte le settimane, ovvero che le rendite sarebbero agevolate nella tassazione italiana. Ma i rendimenti, che sono frutto di investimenti in capitali di rischio o in strumenti finanziari, sono quelli più tassati in Italia e, dato che i capitali si muovono, chi tassa di più gli investimenti sulle attività produttive riceve meno flussi d'investimento non solo stranieri, ma anche italiani. Ecco perché le quotazioni delle banche operanti in Italia sono basse, perché sono gravate da una molto elevata pressione fiscale", ha detto Patuelli. (Rin)