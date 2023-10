Imprese: Giansanti (Confcommercio), occorrono scelte forti per far ripatire gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a una situazione internazionale complessa occorrono governi capaci di compiere scelte forti e pragmatiche ed è necessario far ripartire gli investimenti privati. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo al panel "Tutelare il risparmio, sostenere le imprese", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "La crescita del fatturato e dell'occupazione si fa attraverso politiche d'investimento. Oggi c'è una spinta sui prezzi fortissima, di fronte alla quale dobbiamo lavorare riattivando una politica degli investimenti", ha detto Giansanti, criticando inoltre l'aumento dei tassi d'interesse da parte della Bce che "sta distruggendo l'economia europea". Non si può pensare di combattere l'inflaz con l'inflazione", ha aggiunto.(Rin)