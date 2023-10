Imprese: Granelli (Confartigianato), periodo di difficoltà reso più acuto da stretta monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo delle piccole imprese vive oggi un periodo di difficoltà, reso ancora più acuto dall'ultima stretta monetaria: di fronte a questo stiamo cercando di razionalizzare i fondi di garanzia privata e di assistere le nostre imprese. Lo ha dichiarato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, intervenendo al panel "Tutelare il risparmio, sostenere le imprese", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "L'ultima stretta monetaria ci ha messo ancora più in difficoltà, con 7 miliardi di euro in più pagati nel 2022 e una contrazione importante dei prestiti bancari alle piccole imprese. Oggi viviamo in un contesto di attesa, con una frenata degli investimenti, e si è perso ottimismo e fiducia che sono due fattori fondamentali. Di fronte a questo cercando di razionalizzare fondi garanzia privata, necessità di assistere le nostre imprese con crediti di piccolo importo. L'altro tema è il fondo centrale di garanzia: dal 2000 al 2019 abbiamo prestato circa 93 miliardi, nel 2020 e 2021 siamo saliti fino a 173 miliardi. Si tratta di uno strumento importante per sviluppare quei cambiamenti che oggi dobbiamo fare per ammodernare i nostri laboratori", ha affermato Granelli. (Rin)