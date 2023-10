FI: Battilocchio, avanti con ottimismo della volontà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "L'entusiasmo di questi giorni a Paestum sta caricando i militanti forzisti che, a migliaia, stanno colorando d'azzurro Paestum: ministri, presidenti di Regione, parlamentari, amministratori comunali, referenti territoriali e semplici militanti fianco a fianco, a condividere le emozioni di una kermesse piena di contenuti. Grati a Berlusconi che ha lanciato questo sogno e ci ha lasciato in eredità le sue idee, che sono linee guida anche in prospettiva". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile elettorale del movimento azzurro, a Paestum, per la manifestazione nazionale di FI. "Mi conforta molto la presenza di tantissimi giovani che hanno scelto il nostro progetto, segno evidente di un movimento che ha radici profonde ma soprattutto ha voglia di guardare al futuro - ha aggiunto il parlamentare -. In questi giorni vedo una bellissima atmosfera, siamo il partito del sorriso, di chi guarda avanti con quel 'sole in tasca' di cui parlava sempre il nostro presidente Berlusconi. A testa alta, con l'ottimismo della volontà verso le nuove sfide". (Rin)