Antimafia: Vietri (Fd'I), da Colosimo grande attenzione per provincia Salerno

- "Ringrazio la presidente della commissione parlamentare Antimafia, onorevole Chiara Colosimo, per essere intervenuta oggi, presso l'Aula Magna della Corte di appello di Salerno, al convegno 'Mafia e appalti: interventi normativi e criticità della legislazione esistente', organizzato dalla Camera penale salernitana. La sua presenza è un segnale di grande attenzione non solo per la tematica discussa, che incide inevitabilmente nel tessuto economico degli investimenti pubblici, ma anche per l'intero territorio della provincia di Salerno". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri. "La presidente Colosimo, insieme al segretario della commissione Antimafia, senatore Antonio Iannone, stanno svolgendo, con determinazione e passione, un lavoro impegnativo portando avanti una battaglia storica di Fratelli d'Italia, quella a difesa della legalità, che è sempre stata la stella polare della nostra azione politica", conclude la parlamentare. (Com)