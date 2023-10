Poste: Del Fante, siamo seduti su tre prodotti che hanno fatto storia Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo l'azienda che occupa più persone nel Paese, siamo 130 mila. Siamo seduti su tre prodotti che hanno fatto la storia di questo Paese: il risparmio, con buoni postali e libretti, che per fortuna sono strumenti ancora popolari; la corrispondenza, oggi in via di estinzione, con una lettera ogni dieci giorni pro capite; ed il bollettino, anch'esso con una contrazione importante. L'azienda deve fare una scelta: mi restringo sul perimetro che ho oppure immagino il mondo che sarà? Abbiamo deciso di investire moltissimo nel digitale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, in occasione della seconda giornata della convention di Forza Italia, a Paestum. (Rin)