Pa: Zangrillo, merito non può essere un tabù

- Il tema del merito "non può essere un tabù nella Pubblica amministrazione. Ho lavorato per 30 anni in organizzazioni aziendali e multinazionali, e ho imparato che le persone desiderano essere gestite, desiderano che la loro organizzazione conosca le loro caratteristiche, le misuri e, se sono capaci, desiderano essere premiate". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della seconda giornata della convention di Forza Italia, a Paestum.(Rin)