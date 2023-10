Ponte Stretto: Occhiuto (Regione Calabria), progetto sarà attrattore di altre opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il ponte sullo Stretto di Messina sarà un progetto importante per la Calabria e la Sicilia anche dal punto di vista occupazionale e, una volta realizzato, sarà un grande attrattore di altre opere. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al panel "Industria, infrastrutture e grandi opere: l'Italia che riparte", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Noi abbiamo deciso di investire 30 milioni di euro di risorse Ue per dare la possibilità ai grandi player di assumere ex percettori di reddito di cittadinanza formandoli. Daremo queste risorse alle imprese perché formino i loro lavoratori", ha poi aggiunto. (Rin)