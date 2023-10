Ponte Stretto: Schifani (Regione Sicilia), momento propizio per coronare grande sogno di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina consentirebbe di realizzare il grande sogno di Silvio Berlusconi e mai come adesso l'occasione è stata più propizia: è il momento di dare risposta a quella visione di Paese che Berlusconi aveva, quella di un Paese che cresce, che compete, in cui prevalga la libertà di movimento, facendo sì che questa opera sia l'orgoglio di tutto il Paese. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, intervenendo al panel "Industria, infrastrutture e grandi opere: l'Italia che riparte", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Sul ponte Berlusconi ha sempre puntato, è sempre stata la sua vera volontà. Il ministro (Matteo) Salvini si sta impegnando molto su questo progetto, stiamo facendo squadra. Sono convinto che Salini (Webuild) sia all'altezza di poter coronare questo sogno. Il ponte sarà un acceleratore di economia. Faremo anche la nostra parte finanziaria. È doveroso fare la nostra parte e la faremo", ha aggiunto Schifani. (Rin)