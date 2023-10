Ponte Stretto: sottosegretario Ferrante, basta con i "no" ideologici, è il momento delle grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è più accettabile nel 2023 esistano ancora i "no" ideologici che ci cristallizzano a una foto di 40 anni fa: questo è il momento delle grandi infrastrutture e delle grandi opere. Lo ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, intervenendo al panel "Industria, infrastrutture e grandi opere: l'Italia che riparte", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Va superato un altro male di questa società per il quale c'è sempre qualcos'altro di più utile. Un benaltrismo che anni fa avrebbe impedito anche la realizzazione dell'A1. Il rischio è quello di immobilizzare e cristallizzare l'intero sistema produttivo e infrastrutturale. Il ponte sullo Stretto è parte integrante del progetto infrastrutturale del governo, oltre che un grande strumento di crescita per colmare il gap infrastrutturale con i grandi Paesi che siedono nel consesso del G7", ha aggiunto. (Rin)