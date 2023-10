Ue: D'Amato, se non si attrezza rischiamo recessione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio Antonio Tajani e Forza Italia per il lavoro che stanno facendo nel governo e per momenti di confronto sui contenuti come questo, su temi così importanti per il Paese, in un momento decisivo. L’Europa sta affrontando una delle crisi strutturali più importante degli ultimi anni - ben più grave di quella del 2008 - una crisi di competitività a livello globale. O l’Europa si attrezza per affrontarla con gli strumenti giusti o rischiamo una recessione che non farà prigionieri. La decrescita felice non è la strategia con cui affrontare le crisi che abbiamo davanti. Ringrazio per questo i ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin perché stanno difendendo in Europa il nostro Paese da questa deriva che sotto il nome di green deal ha fatto completamente deragliare la competitività delle nostre imprese”. Lo ha dichiarato Antonio D’Amato, presidente Fondazione Mezzogiorno, nel corso della seconda giornata della convention di Forza Italia, in corso a Paestum. (Rin)