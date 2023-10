Infrastrutture: Cuzzilla (Trenitalia), occorre riprendere a investire sulle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un Paese che deve ricominciare a investire sulle persone, in Trenitalia lo stiamo facendo in un'ottica più ampia. Lo ha detto il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, intervenendo al panel "Industria, infrastrutture e grandi opere: l'Italia che riparte", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Dobbiamo fare un salto di qualità per dare risposte importanti. Oggi l'velocità è un fiore all'occhiello per il Sistema Paese, ma allo stesso tempo dobbiamo preoccuparci della rete regionale, cercando di vedere nei treni anche una sensibilità alla sicurezza delle donne, agli animali e alle tematiche ambientali. Bisogna guardare al futuro, progettando treni più accoglienti", ha aggiunto. (Rin)