Giustizia: Sisto, per FI è un tema fondamentale

- La giustizia per Forza Italia "è un tema fondamentale. Sappiamo bene quanto il presidente Berlusconi ci tenesse, perché avendo subito tante ingiustizie voleva che l'Italia e gli italiani avessero una giustizia giusta. Io ho promesso al nostro Presidente che avrei portato a casa la riforma della Giustizia e lo farò". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo nel corso della tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. "In questo Paese non si è colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna - ha proseguito - E invece assistiamo quotidianamente a un tiro al bersaglio mediatico per cui un'informazione di garanzia diventa un marchio da cui non ci si libera. Grazie alla riforma Nordio interverremo su diversi settori - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Basta con le informazioni di garanzia comunicate a mezzo stampa, basta con il terrorismo mediatico. Vogliamo che siano pubblicabili solo le intercettazioni che il giudice avrà ritenuto pertinenti al fatto di reato, perché il diritto di cronaca non può prevalere sulla presunzione di innocenza e soprattutto sul diritto alla riservatezza. L'abuso d'ufficio è diventato una atipica paralisi nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, un reato che semina la paura di firmare l'atto lecito: sindaci e dirigenti ingessano per eccesso di prudenza i procedimenti, avendo fondato timore di essere denunciati. E' un reato inutile, dannoso e dispendioso, che penalizza il buon andamento della Pubblica amministrazione". Quanto al traffico d'influenze, ha proseguito Sisto, "penalizza la politica buona, è una norma troppo larga, senza confini tipici, asciugarla era doveroso. Interveniamo anche sulla custodia cautelare: se il pubblico ministero chiede il carcere non deve essere un giudice a provvedere ma un collegio di giudici. Forza Italia nella difesa dei principi costituzionali non fa sconti, mantiene le sue battaglie e le porta avanti". (Rin)