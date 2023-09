Napoli: irregolarità su costruzione edifici residenziali, arrestati ex sindaco e altri 3 nel Nolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex sindaco della provincia di Napoli è stato arrestato nell’ambito di una inchiesta per corruzione relativa alla realizzazione di edifici residenziali avvenuta bypassando le regole. Questa mattina i del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno eseguito una misura applicativa della custodia cautelare in carcere e tre provvedimenti di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone indagate, a vario titolo, per i delitti di corruzione, concussione e falso in atto pubblico. I destinatari dei provvedimenti sono un ex sindaco, un funzionario comunale, un professionista e un imprenditore. L’attività illecita, secondo le contestazioni, si è svolta nei territori di Cicciano e Camposano. (segue) (Napoli)