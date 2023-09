Campi flegrei: Manfredi segue situazione terremoto, verifiche su scuole in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Gaetano Manfredi sta "seguendo in prima persona l'evolversi della situazione" ed è "in costante contatto con le autorità competenti". Lo rende noto il Comune di Napoli in riferimento alla scossa di magnitudo 4.2 che stanotte, intorno alle 3.35, si è registrata con epicentro ai Campi flegrei e che è stata avvertita in diverse zone di Napoli. La scossa - fanno sapere dal Comune - non ha prodotto, dalle segnalazioni riscontrate, danni a cose o persone. Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, attualmente in corso, e caduta di calcinacci in via Eurialo. Verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali. (Ren)