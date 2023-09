Napoli: raffica di colpi di pistola esplosi nella notte a Portici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici colpi di pistola sono stati esplosi nella notte a Portici, in provincia di Napoli. E' accaduto in via Dalbono, zona di periferia che segna il confine con il comune di San Giorgio a Cremano. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti a seguito di segnalazione: hanno rinvenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9 sul manto stradale. Una Fiat Panda lì parcheggiata presenta 10 fori. Si cerca di capire se sia stata messa in atto una 'stesa' che, di conseguenza, avrebbe colpito accidentalmente la vettura, o se invece i proiettili conficcatisi nella macchina siano stati esplosi volutamente per lanciare un messaggio mirato. Nel giro delle ultime settimane a Portici si sono registrati sempre in zona altri episodi di spari. (Ren)