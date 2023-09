Napoli: sport tra integrazione sociale e opportunità di lavoro, esperti a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa ieri a Napoli la settimana europea dello Sport 2023 con l'evento organizzato dalla Fondazione Campania welfare in sinergia con il Coni Campania. Diversi i relatori alla tavola rotonda nell'ex Base Nato di Bagnoli alla presenza di tante associazioni sportive attive sul territorio partenopeo. "Lo sport in quanto strumento essenziale per la socializzazione e anche per la crescita armonica dei ragazzi è tra i nostri obiettivi primari. Qui da noi ci sono 12 associazioni sportive che condividono gli spazi di una tensostruttura integrando i ragazzi", ha commentato la presidente della Fondazione Campania welfare Patrizia Stasi cui sono stati affidati i saluti iniziali. Il recente riconoscimento nella Costituzione è stato sottolineato dal presidente del Coni Campania Sergio Roncelli: "Nell'articolo 33 della Costituzione è stata inserita finalmente la parola sport. La politica si è resa conto che lo sport ha valore etico e sociale per i giovani. Famiglia, scuola non hanno più presa sui giovani, lo sport ha un ruolo fondamentale nella formazione giovanile". Di integrazione e miglioramento dei servizi ha parlato il direttore generale della Fondazione Campania Welfare Gavino Nuzzo: "Come fondazione abbiamo l'obiettivo di mettere tutti gli attori intorno a un tavolo per poter garantire maggiori servizi sia sotto l'aspetto sportivo, sia sotto l'aspetto sociale ed occupazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare sinergie; è fondamentale che la parte politica svolga il proprio ruolo in maniera attiva e riesca a condividere le progettualità e sopperire alle carenze della pubblica amministrazione sui servizi". (segue) (Ren)