Napoli: sport tra integrazione sociale e opportunità di lavoro, esperti a confronto (2)

- Lo sport come maestro di vita è stato sottolineato dalla vice campionessa mondiale di pallanuoto master Eliana Acampora: "Pratico sport da una vita, ho giocato in un territorio difficile come quello di Scampia e lo sport ha aiutato tantissime persone ad uscire da quel territorio e non farsi inglobare dai tentacoli della camorra. Lo sport è inclusività e ha la capacità di livellare differenze di età e culturali". Il ruolo della Regione Campania è stato, invece, spiegato da Bruna Fiola, consigliere regionale e presidente della commissione Politiche Sociali: "In questi anni stiamo investendo molto sullo sport anche perché, dopo il covid, è necessario dare ai giovani la possibilità di vivere quella socialità che hanno perso con un voucher sportivo di 400 euro per praticare attività sportive, in particolare anche ai bambini disabili per inserirsi nel circuito della socialità". Sono intervenuti anche Carmela Bravaccio, responsabile della Neuropsichiatria infantile del Policlinico Federico II, Giuseppe Cantisano, direttore ispettorato del lavoro dell'area sud, Sergio Lomasto, assessore allo Sport della X municipalità. Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta mediante collegamento telefonico. "Lo sport può essere uno degli strumenti più efficaci per recuperare non solo quei ragazzi che hanno imboccato una strada assolutamente sbagliata ma anche per emozionare, per contagiare e interessare di nuovo tutti i ragazzi che magari, a causa della società ipertelematica, si sono disabituati alle relazioni umane ed alle emozioni che lo sport può trasmettere", ha detto l'assessore Ferrante. Al termine della giornata premiate le associazioni che promuovono lo sport sul territorio e con tanti giovanissimi che hanno giocato nel villaggio Legea allestito per l'occasione nel parco San Laise a Bagnoli. (Ren)