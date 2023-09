Napoli: scoperto deposito di merce contraffatta in zona piazza Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della polizia municipale, Unità operativa polizia investigativa centrale, hanno scoperto in via S.G. Calasanzio un deposito di merce contraffatta. La scoperta è avvenuta nel corso di indagini effettuate nei pressi di piazza Garibaldi. Nel deposito situato all'interno dell'androne di un palazzo, sono stati rinvenuti 1.200 capi di abbigliamento, maglie, pantaloni, scarpe borse, riportanti i loghi contraffatti di varie griffe famose quali Gucci, Yves Saint Laurent, Dior, Dolce e Gabbana. La merce rinvenuta è stata sequestrata così come il locale deposito risultato essere di proprietà di una donna apparentemente estranea al reato e che, avuta notizia del sequestro, si è riservata di sporgere denuncia per l'occupazione abusiva del proprio immobile. Sono in corso indagini per giungere all'identificazioni dei soggetti autori del reato. (Ren)