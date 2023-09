Campania: Muscarà (Gruppo misto), interrogazione in Regione su condizioni lavoro Asl Na2 e lavoratore licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’interrogazione è stata presentata durante Question time di oggi in Consiglio regionale della Campania dalla consigliere del Gruppo misto Maria Muscarà. Il consigliere ha interrogato la Regione “sulle scarse condizioni in cui operano tanti lavoratori del comparto sanitario”. “Da anni ormai i lavoratori della società Epm al servizio dell’Asl 2 Nord, protestano per le dure condizioni contrattuali e di lavoro - ha spiegato Muscarà -. Un lavoratore è stato finanche licenziato, dopo aver denunciato all’autorità giudiziaria un'aggressione fisica, subita da un caposquadra la sera del 27 luglio per la quale aveva ricevuto tanta solidarietà tra i colleghi, ‘un abuso di potere’ ed una palese violazione delle norme contrattuali e dello statuto”. “A tal proposito - ha aggiunto Muscarà - ho chiesto se l’assessore alla sanità e il direttore dell’Asl Napoli 2 fossero a conoscenza di queste situazioni e delle denunce in atto, tra cui anche quelle presentate alla prefettura e, soprattutto, come intendano procedere con indagini e procedimenti specialmente inerenti all’ingiusto licenziamento del lavoratore”. “Come al solito - ha però osservato Muscarà - risposte vaghe e vuote, poco è stato il loro interesse con risposte superficiali, intanto i sindacati protestano ed io con loro. L’Asl, in qualità di committente di un’azienda pubblica, stante appunto l’interesse pubblico, deve interessarsi della vicenda ed è responsabile di supervisionare il corretto lavoro dell’azienda in subappalto, che ricordiamo pagato con i soldi dei contribuenti”. (Ren)