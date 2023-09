Napoli: Mattarella depone corona d'alloro davanti monumento allo Scugnizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario delle “Quattro Giornate di Napoli”, il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro al Monumento allo Scugnizzo in piazza della Repubblica. Nel pomeriggio parteciperà, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Dopo i saluti istituzionali del Rettore Roberto Tottoli, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interverranno i Professori Diego Lazzarich (Università L’Orientale), Gabriella Gribaudi (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Francesca Russo (Università Suor Orsola Benincasa). (Ren)