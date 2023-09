Napoli: Ostellari incontra madre Giovanbattista Cutolo, "pene adeguate e reato di stesa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, ha ricevuto Daniela Di Maggio, madre del giovane musicista Giovanbattista Cutolo "trucidato a Napoli senza alcuna pietà". "Le ho espresso le più sentite condoglianze - ha dichiarato il sottosegretario - per un fatto che lei stessa ha correttamente definito un crimine contro l'umanità. La signora Di Maggio è una donna determinata e coraggiosa, a cui lo Stato deve risposte. Chi uccide un innocente deve essere adeguatamente punito. Riteniamo anche necessario valutare l'opportunità di una serie di interventi. Fra questi sottolineo l'aggravamento delle pene per chi si macchia di crimini gravissimi e l'istituzione di una fattispecie autonoma di reato per colpire quanti commettono scorribande armate a scopo intimidatorio, dette stese, attraverso l'uso di armi da fuoco o atte ad offendere", ha concluso.(Rin)