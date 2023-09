Campi Flegrei: verifiche nelle scuole di Napoli tra Bragnoli e Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force di tecnici, coadiuvati dal dirigente del Servizio tecnico scuole, ha effettuato una serie di verifiche su un campione di dieci scuole della Municipalità 10 prossima all'epicentro dell'evento sismico ai Campi Flegrei registrato nella scorsa notte. In particolare la task force ha esaminato, nella zona di Bagnoli-Fuorigrotta, l'intero plesso del Madonna Assunta, le scuole Vito Fornari, Kennedy, Cesario Console, il plesso Pendio Agnano, l'asilo nido Guido Rossi, la scuola d'infanzia Collodi. Nelle scuole ispezionate non sono state rilevate lesioni significative dal punto di vista strutturale, ma semplici distacchi di intonaco in alcuni edifici scolastici peraltro già oggetto di precedenti interventi. A tutti i tecnici e ai direttori delle Municipalità è stato inoltre richiesto un breve resoconto sulle criticità eventualmente emerse e rilevate oggi. (Ren)