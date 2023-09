Campi Flegrei: Fucito (Manfredi sindaco), Comune compia verifiche su tutte scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dello sciame sismico che si sta registrando ai Campi Flegrei, il consigliere comunale di Napoli Fulvio Fucito, capogruppo del gruppo Manfredi sindaco, ha sollecitato il Comune di "avviare immediatamente verifiche sull'agibilità delle scuole nella città, condotte da esperti in ingegneria sismica che sopratutto dovranno considerare anche gli effetti di scosse sismiche più intense". "La sicurezza dei nostri giovani è una priorità assoluta, e occorre agire prontamente per garantire un ambiente educativo sicuro", ha commentato Fucito. Il consigliere ha espresso "profonda preoccupazione in merito all'attuale intensificazione dello sciame sismico nella zona flegrea". Inoltre ha inviato una nota all'assessore all'Istruzione Maura Striano e al prefetto di Napoli "per esporre le mie preoccupazioni e sollecitare il loro impegno nella promozione di queste verifiche , con priorità per le Municipalità più vicine all'epicentro". "Seguirò personalmente il processo di verifica e collaborerò strettamente con il Comune e le istituzioni scolastiche per garantire l'adozione di tutte le necessarie misure di protezione per garantire la sicurezza della comunità”, ha concluso Fucito.(Ren)