Napoli: convegno su "verde urbano tra gestione, sicurezza" al Maschio Angioino

- "Verde urbano tra gestione, sicurezza, vincoli e qualità della vita": è il titolo del convegno organizzato dall'Associazione italiana pubblici giardini (delegazione Campania e Lazio), Confapi Napoli e l'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Napoli, con la partecipazione della Società italiana d'arboricoltura (Sia) e Arborete. Il convegno si terrà il 3 ottobre nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. "Quando si parla di verde pubblico si registrano in generale atteggiamenti diversi, ma tutti stigmatizzabili. È necessario andare oltre: si deve parlare di verde urbano, solo sulla base di due elementi: conoscenza dei dati scientifici e conoscenza delle norme giuridiche, che esistono da tempo, e che disegnano i binari che guidano l'azione dei tecnici, delle imprese e della pubblica amministrazione", ha dichiarato Vincenzo Borrelli Consigliere Odaf Napoli e delegato Regione Campania pubblici giardini. "Da qualche decennio il tema della vegetazione urbana è saltato alla ribalta con l'entrata in vigore della legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo degli spazi urbani' evidenziando un interesse anche da parte del mondo politico - ha aggiunto Borrelli - Il verde nelle nostre città non è un colore ma un essere vivente che necessita di cure. Perché solo con una vegetazione sana si può offrire quello standard qualitativo fondamentale per migliorare la nostra vita e soprattutto garantire una vita migliore alle generazioni future. Ed infine dare valore alla qualità della progettazione nel suo insieme: attraverso lo scambio di esperienze tra le due professioni principalmente coinvolte: architetti e agronomi al fine di creare un verde di qualità". (segue) (Ren)