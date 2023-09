Napoli: convegno su "verde urbano tra gestione, sicurezza" al Maschio Angioino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i temi che saranno affrontati nel corso del convegno dagli esperti che interverranno per l'occasione: dal ruolo dell'agronomo nella gestione del verde urbano al nuovo codice dei contratti pubblici e a come affrontare le nuove e difficili sfide nella gestione dei rischi connessi alla presenza di alberi in città alla luce dei cambiamenti climatici. "L'importanza della cura e della manutenzione del verde pubblico, in questo preciso momento storico, è di assoluta importanza – ha dichiarato Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli -. I parchi urbani, le aree verdi, costituiscono tessere fondamentali e componenti decisivi per definire gli standard qualitativi di una città perché ne influenzano profondamente la vivibilità". "Proprio per questo motivo una corretta manutenzione del verde è necessaria al fine di assicurare gli standard di decoro delle città; l'investimento delle pubbliche amministrazioni e dei privati verso una buona riqualificazione del verde pubblico impatta sul sistema urbano dando valore economico agli immobili e contribuendo a migliorare la vivibilità. E' un input che tutte le p.a. dovrebbero cogliere prevedendo annualmente una disposizione economica ordinaria", ha concluso Marrone. (Ren)