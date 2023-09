Campania: Ciarambino (Gruppo misto) su bonus edilizi, chiusura da Regione ma io vado avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regioni come la Basilicata non solo hanno già legiferato in tal senso, ma anche messo in campo gli strumenti per l’acquisto di una parte dei crediti incagliati - ha ricordato -. E molte altre regioni, da Nord a Sud, stanno andando nella stessa direzione, dopo i chiarimenti del Mef che ha stabilito il nullaosta all’acquisto dei crediti da parte delle regioni attraverso le società di diritto privato che fanno capo agli enti locali”. “Nonostante i dubbi espressi dall’assessore Cinque, non possiamo lasciare alla deriva duemila imprese campane a rischio fallimento, con 20mila posti di lavoro persi, oltre a migliaia di famiglie con le case sventrate che si ritengono truffate dallo Stato, da un Governo che ha deciso di cambiare di punto in bianco le regole, se la cessione dei crediti resterà nell’impasse”, ha incalzato Ciarambino. “Mi aspetto che la Giunta regionale si faccia promotrice di un’azione di pressing sul Governo nazionale e di un incontro in Conferenza Stato-Regioni, al fine di trovare una soluzione condivisa per salvaguardare migliaia di posti di lavoro e ridare speranze a tantissime di famiglie che rischiano di finire sul lastrico», ha concluso Ciarambino. (Ren)