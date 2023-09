Quattro giornate Napoli: De Luca, c’è tanto di attuale, furono momenti drammatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rischio di celebrazioni come queste è ridurre tutto in liturgia ma vale la pena sottolineare quanto attuale ci sia nelle Quattro giornate di Napoli”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del convegno promosso in occasione delle Quattro Giornate di Napoli dall’Università degli Studi di Napoli "L'Orientale”, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Furono momenti drammatici: l’italiani presentò a quel punto senza veli, senza ipocrisie. Un’Italia che aveva vissuto di demagogia, che aveva parlato di nazione e che la aveva portata alla distruzione”, ha aggiunto ricordando che “nella tragedia emersero le energie migliori”. (Rin)