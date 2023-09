© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia non è l’Italia senza Napoli e senza il Sud”. A dirlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del Convegno promosso in occasione delle Quattro Giornate di Napoli dall’Università degli Studi di Napoli "L'Orientale”, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Rin)