Napoli: Manfredi, ha dato straordinario contributo a Italia

- “Napoli e i suoi abitanti hanno dato un contributo straordinario all’Italia”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del Convegno promosso in occasione delle Quattro Giornate di Napoli dall’Università degli Studi di Napoli "L'Orientale”, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La libertà di cui possiamo godere “è frutto del coraggio e del dolore di tanti. Nulla ci può garantire che questa condizione perduri se non alimentiamo la società con il senso di comunità, il rispetto dei diritti e della Costituzione”, ha aggiunto. (Rin)