Napoli: wedding, crisi alle spalle e Sud forza trainante del settore

18 ottobre 2021

- "L'intero comparto del wedding e del party continua a far registrare segnali positivi in termini di produzione e occupazione, superando di slancio le criticità legate alla pandemia e agli aumenti dell'inflazione, dei tassi d'interesse e del conflitto russo-ucraino, candidandosi a pieno titolo tra i settori trainanti delle economie locali in tutto il Paese". E' quanto ha rilevato Sebastiano Annunziata, patron di Sefaro, presentando la terza edizione dell'evento che si terrà a Napoli presso la struttura di Villa Imperiale a Marechiaro il prossimo 12 ottobre. L'evento vedrà come special guest Steve Di Maio, wedding planner ed event creator, al quale è stata affidata la direzione artistica della manifestazione. "Con oltre 80mila imprese impegnate nell'organizzazione di eventi per un fatturato complessivo che arriva a 18 miliardi di euro l'anno, registriamo un nuovo aumento medio di 10 punti percentuale sia per ciò che riguarda le attività di wedding planner che per quello del catering - ha spiegato Annunziata -. Incremento del quale beneficiano anche le imprese di settori immediatamente collegati come quello degli abiti da cerimonia (+2,1%) e del commercio al dettaglio di confezioni per adulti (+4,3%)". (segue) (Ren)