Napoli: parroco a Casalnuovo annuncia messa per boss Messina Denaro, poi chiede scusa

- Fa discutere l’iniziativa della parrocchia Maria Annunziata di Licignano a Casalnuovo di voler celebrare una messa in suffragio del capo mafioso Matteo Messina Denaro. Il vescovo e la diocesi di Acerra prendono le distanze dall'incresciosa e autonoma iniziativa”, si legge in una nota della Diocesi di Acerra. L’iniziativa era stata lanciata sui social e poi annullata dopo le prime polemiche: sulla pagina social della chiesa è stato scritto “il parroco chiede scusa a tutti per quanto accaduto”. ''Altresì si prende atto del ripensamento del parroco, ma resta la gravità dell'episodio in una diocesi, quella di Acerra, da sempre in prima linea con i suoi pastori nella lotta alla criminalità mafiosa. Un fatto che sprona ed esorta a serrare ancora di più le fila tra clero e laici nell'educazione alla giustizia, perché nessun cedimento, ieri come oggi, venga tollerato su questo fronte’’, conclude la nota. (segue) (Ren)