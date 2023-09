Napoli: parroco a Casalnuovo annuncia messa per boss Messina Denaro, poi chiede scusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha annunciato una manifestazione di protesta che si terrà davanti alla chiesa di Casalnuovo venerdì 29 settembre alle 9,30, e non domani come precedentemente annunciato. Sull’iniziativa del parroco è calata la censura anche della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, di Fratelli d’Italia: “Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Casalnuovo di Napoli. Un’iniziativa raccapricciante in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato". “Questo è un monito a non abbassare mai la guardia su legalità e giustizia”, ha detto Colosimo. (Ren)