Napoli: convegno su imprenditoria femminile, sarà presentato francobollo per donne manager

- In occasione dell’80esimo anniversario delle Quattro giornate di Napoli, il 29 settembre alle ore 16:00, presso l’aula Mario Gioffredo del dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina, via Monteoliveto n. 3, sarà presentata, nell’ambito del Convegno nazionale “Imprenditoria femminile e pari opportunità, l’emissione di un “annullo speciale”, a cura di Poste italiane, dedicato alle imprenditrici. Lo scorso 8 marzo a Roma, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, è stato emesso il francobollo delle imprenditrici, appartenente alla serie tematica “Senso civico”, il cui bozzetto è stato realizzato dal reparto grafico dell’istituto poligrafico Zecca dello Stato. L’iniziativa promossa dagli Stati generali delle donne e dalle città delle donne con il patrocinio di Anci, e con i patrocini dell’Ordine dei periti industriali e dei periti industriali della provincia di Napoli, dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Napoli, dell’associazione Antinoo Napoli identità libere e del dipartimento di Architettura dell’università di Napoli Federico II vuole celebrare le donne della città di Napoli con un annullo speciale dedicato alle donne imprenditrici, per ricordare il loro ruolo fondamentale nella società e nell'economia, ma è anche un’occasione per incoraggiare le donne a mettersi in gioco senza paura. (segue) (Ren)