Napoli: convegno su imprenditoria femminile, sarà presentato francobollo per donne manager (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 settembre, una delle date dall’alto valore simbolico per la città di Napoli, si intende rimarcare anche il ruolo fondamentale delle donne durante la resistenza partigiana. È noto che durante le Quattro Giornate, dal 27 al 30 settembre 1943, Napoli e i suoi cittadini riuscirono da soli a sconfiggere e cacciare dalla città le truppe di Hitler, e a liberare le strade di Napoli dall’occupazione nazi-fascista. Poco conosciuto e per lungo tempo taciuto è invece il ruolo che hanno avuto le donne per liberare Napoli e non solo Napoli. Quella napoletana fu una vera e propria insurrezione con protagoniste le donne, ma anche gli intellettuali in pensione, gli anziani, gli scugnizzi, e i femmenielli. Questi ultimi sono stati i protagonisti delle barricate e, assieme alle donne, della stressante ricerca dei viveri. Una giornata simbolica, quindi, con una duplice funzione: il riconoscimento delle donne per la crescita economica e sociale del nostro paese e delle nostre comunità, ma anche il loro riconoscimento per il ruolo avuto nella Liberazione e nella lotta al nazifascismo. (segue) (Ren)