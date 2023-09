Napoli: convegno su imprenditoria femminile, sarà presentato francobollo per donne manager (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’iniziativa, sarà presentata, inoltre, l’anteprima del primo premio “Napoli città delle donne” - “Le Resistenti” – in memoria della professoressa Francesca Menna, grazie alla cui tenacia e determinazione la città di Napoli si è dotata, nel 2021, della delibera “Città delle donne”, un atto di indirizzo politico, rivolto ai decisori politici, che contempla una visione di città al femminile e a misura di tutte le persone: le donne si prendono cura dei luoghi che abitano, vivono, attraversano. La delibera “Città delle donne” si pone in continuità con il “Piano strategico delle pari opportunità per Napoli 'Città: femminile, plurale'” e con il progetto una “Rete per le donne” che il Comune di Napoli, nel 2007, anno europeo delle Pari opportunità, ha adottato su impulso della senatrice Valeria Valente, al tempo assessore alle Pari opportunità del Comune di Napoli. (segue) (Ren)