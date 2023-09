Napoli: Sangiuliano su Quattro giornate, evento storico che ci parla di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Quattro giornate di Napoli “ci parlano ancora oggi soprattutto di libertà, ricordandoci che va sempre difesa quando è minacciata, come accadde 80 anni fa con la ribellione del popolo napoletano al nazifascismo. Un evento che a buona ragione può ritenersi storico. L’inizio della Liberazione”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno degli 80 anni dall’inizio dell’insurrezione popolare a Napoli. “Il buio di quei giorni di guerra, di distruzione e di oppressione nazifascista - ha aggiunto - è immediatamente percepito nel documentario storico ‘Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943’ di Massimo Ferrari e prodotto da Rai Documentari, che permette una suggestiva immersione nelle viscere della storia dell’insurrezione del popolo napoletano attraverso le ‘voci di dentro’ di attori amati dal grande pubblico che accompagnano lo spettatore in questo viaggio nelle vicende e tra i protagonisti di 80 anni fa”. (Rin)