Messina Denaro: M5s, messa era idea sconcertante, nessuna indulgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo sconcertante che il parroco della chiesa di Casalnuovo di Napoli abbia programmato di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro. C'è un solo messaggio che può passare: nessuna indulgenza per chi ha insanguinato la nostra società senza manifestare alcun segno di pentimento sino all'ultimo giorno della sua vita. Per fortuna questa assurdità è presto rientrata, non ci sarà alcuna messa per il boss, ma è molto pericoloso che si lascino anche piccoli spiragli. Bene ha fatto il vescovo di Acerra a prendere le distanze". Lo affermano, in una nota, i rappresentanti del Movimento cinque stelle nella commissione parlamentare Antimafia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Francesco Castiello, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.(Com)