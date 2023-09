Napoli: carabiniere imputato per legami al clan del rione Traiano, chiesta condanna a 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna a 12 anni di reclusione è stata chiesta dalla procura di Napoli per il carabiniere Giuseppe Bucolo, imputato di corruzione per avere intascato soldi da alcuni malavitosi del rione Traiano di Napoli. Bucolo, che all'epoca dei fatti contestati prestava servizio presso la compagnia di Bagnoli, è sotto processo col rito abbreviato, formula che prevede lo sconto di un terzo della pena. Secondo l’accusa, il carabiniere avrebbe percepito ogni mese soldi in cambio di informazioni coperte da segreto su indagini e arresti. Per questi fatti, Bucolo è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Contro il carabiniere ci sono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali Gennaro Carra, ex ras del rione Traiano.(Ren)