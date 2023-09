Caivano: cuginette stuprate dal branco, arrestati 7 minori e 2 maggiorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svolta lampo nell’inchiesta sullo stupro di due cuginette nel parco Verde di Caivano. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito l’arresto di nove persone: si tratta di 7 minori e due maggiorenni. La contestazione ha ad oggetto la violenza sessuale di gruppo ai danni di due bambine, la più grande delle quali ha compiuto 13 anni solamente poche settimane fa, mentre l’altra piccolina ha 10 anni. Le due cuginette, secondo quanto denunciato, sono state attirate con l’inganno nell’abbandonato centro sportivo Delphinia adiacente al parco Verde e abusate nell’area dove un tempo c’era la piscina. A sporgere denuncia sono stati i genitori di una delle bambine dopo che il fratello più grande era venuto a sapere quanto accaduto. Le ordinanze a carico dei due maggiorenni sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone; mentre i provvedimento a carico dei 7 più giovani sono stati spiccati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della competente procura guidata dal procuratore Maria de Luzenberger . (Ren)