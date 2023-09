Caivano: Nappi (Lega Campania) su arresti per stupro lo Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti per lo stupro di gruppo ai danni di due cuginette a Caivano dimostra che "l'azione sinergica che il governo nazionale ha messo in campo con forza per strappare all’orrore porzioni di città e riportarle allo Stato, si conferma efficace". E' quanto ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "L’attenzione resta massima per quelle parti di territorio che per immobilismo, incapacità e indifferenza, soprattutto da parte delle istituzioni locali, per anni sono finite nel dimenticatoio, lasciando alla criminalità e al degrado spazio per attecchire e fortificarsi. Finalmente, però, il vento è cambiato. Un grazie sentito alla magistratura e alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, e per l’impegno continuo profuso nella lotta per garantire la legalità, la vivibilità, il decoro morale e materiale. Lo Stato c’è”, ha concluso Nappi. (Ren)