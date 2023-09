Napoli: a Portici festa della birra artigianale con tre giorni di eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un simposio della birra artigianale. E’ quello che si terrà a Portici dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 presso il Galoppatoio del Palazzo reale di Portici. Tre giorni di eventi ai quali si potrà partecipare acquistando un biglietto reperibile sia online che al botteghino presente all’ingresso. Per ogni giornata saranno disponibili al massimo 500 biglietti. Una volta all’interno della ‘festa’, si potranno acquistare birre e cibo con la ‘moneta’ realizzata per l’occasione: un Token (gettone) personalizzato che sarà disponibile alla cassa dell’evento. Ogni Token avrà il valore di un euro. Il biglietto d’ingresso avrà un costo di otto euro che comprende 4 token. Ci sarà anche la possibilità di effettuare un abbonamento per i tre giorni dell’evento al costo di 10 euro, comprensivo sempre di 4 token. (segue) (Ren)