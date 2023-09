Caivano: questore Agrigola su arresti per stupro, giorno importante in vicenda dolorossissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno degli arresti per lo stupro di due cuginette, al Parco Verde di Caivano c’è il ‘Villaggio della legalità’ della polizia. “Oggi è un giorno importante perché dal punto di vista repressivo si è data una svolta ad una vicenda dolorosissima”, ha commentato il questore Maurizio Agricola presente all’iniziativa della polizia. “Noi siamo qui oggi per un'affermazione di legalità e per un'educazione alla legalità che è un'attività multidisciplinare”, ha aggiunto il questore a proposito della giornata di eventi improntata alla sensibilizzazione sulla legalità. Il questore ha poi sottolineato l'impatto di una presenza maggiore di forze dell'ordine sul territorio, grazie all'innesto di nuove unità operative stabilite dal governo: "La nostra presenza sul territorio l'abbiamo assicurata in maniera costante con interventi strutturati. Il potenziamento del commissariato di Afragola con 21 unità ci ha consentito di mettere due pattuglie fisse h24 proprio sul Parco verde". Con questi rinforzi, ha concluso Agricola, si "sta dando grandi risultati in termini di deterrenza"(Ren)