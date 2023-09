© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più piccolo degli arrestati ha 14 anni, il più grande ne ha 19. Sono tutti giovanissimi i nove indagati per lo stupro di gruppo ai danni di due cuginette nel Parco Verde di Caivano. Per sei minorenni è stato disposto il trasferimento in un istituto di pena minorile, un settimo è stato spedito ai domiciliari in comunità, mentre i due maggiorenni (hanno 18 e 19 anni) sono stati trasferiti in carcere. (Ren)