Caivano: procuratore minori su stupro cuginette, lo Stato c'è

- A mettere in moto l’inchiesta sullo stupro di due bambine a Caivano sono stati “i genitori delle due bimbe vittime” che “si sono presentati con le loro figlie alle 9 di sera alla caserma dei carabinieri”. E’ quanto ha raccontato durante la conferenza stampa il procuratore della Repubblica per i minorenni di Napoli Maria de Luzenberger. “Qui hanno lasciato le loro bimbe, che sono state affidate ad un carabiniere donna, che ha raccolto per prima i loro drammatici racconti, e ha scritto la relazione di servizio su cui si sono basate le indagini. Lo Stato c'è”, ha aggiunto. (Ren)